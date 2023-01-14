Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Января
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.29 KZT
  • €1 = 501.21 KZT
  • 1 RUB = 6.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Узбекистан приостановил автобусные перевозки в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Узбекистан приостановил автобусные перевозки в Казахстан
Фото: mintrans.uz
Решение приостановить международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан принято с 13 января, передает Liter.kz.

На сайте министерства транспорта соседнего государства сказано, что в эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации.

Упоминается случай, когда 12 января на автодороге Самара – Шымкент в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту Краснодар – Сарыагач, в котором находился 31 гражданин Узбекистана.

У автобуса замерзло дизельное топливо. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан разместили пассажиров в кемпинге города Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.

 В связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан, – сообщает Минтранс.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика