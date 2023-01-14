Узбекистан приостановил автобусные перевозки в Казахстан

Решение приостановить международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан принято с 13 января, передает Liter.kz.



На сайте министерства транспорта соседнего государства сказано, что в эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации.



Упоминается случай, когда 12 января на автодороге Самара – Шымкент в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту Краснодар – Сарыагач, в котором находился 31 гражданин Узбекистана.



У автобуса замерзло дизельное топливо. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан разместили пассажиров в кемпинге города Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.



В связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан, – сообщает Минтранс.

