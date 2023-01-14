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Авто с людьми ушло под лед на Алаколе: водитель утонул

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:38
Авто с людьми ушло под лед на Алаколе: водитель утонул
Фото МЧС РК
В Абайской области на озере Алаколь авто вместе с водителем ушло под лед, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Трагедия произошла на замерзшем водоеме в области Абай 13 января 2023 года. Сообщается, что около 15.10 часов водитель автомобиля марки "Нива" с пассажиром пересекали озеро Алаколь по льду.

В результате, как уточняется, произошли пролом ледяного покрова и затопление автомобиля. При этом пассажиру удалось выбраться из машины и спастись, сообщили спасатели.

"Рядом сидящий пассажир смог выбраться из транспортного средства. Водитель не смог выбраться из салона автомобиля и утонул. Для поиска тела были привлечены спасатели-водолазы. В ходе их работы в 11 часов утра 14 января текущего года спасателями области Абай тело утонувшего было извлечено с глубины 28 метров на поверхность", - сообщили в Департаменте по ЧС области Абай.

Авто с людьми ушло под лед на Алаколе: водитель утонул


Сообщается, что для работ были привлечены силы и средства МЧС РК ОСО области Абай в составе 4 человек и одной единицы техники, а также специалисты и техника местных исполнительных органов.


Источник: Tengrinews.kz
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