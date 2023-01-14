Дело Боранбаева: появились новые подробности

В Астане началось судебное разбирательство по обвинению Кайрата Боранбаева в многомиллиардных хищениях в национальной компании QazaqGaz. Корреспондент Tengrinews.kz ознакомился с обвинительным актом и узнал, в чем суть претензий со стороны правоохранительных органов.



Отметим, что деятельность QazaqGaz как национального оператора направлена на возмещение потерь при распределении газа на внутреннем рынке по льготным тарифам за счет экспорта газа.



То есть, государственная компания заинтересована в прямом закупе газа у производителей, наращивания внутреннего потенциала и экспорта газа по рыночным ценам.



С 2015 по 2021 год в стране потребление газа увеличилось почти на 7 миллиардов кубических метров. По данным Министерства энергетики, Казахстан может столкнуться с дефицитом газа.



Летом прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев поручал перенаправить 2 миллиарда кубометров экспортного газа на внутренний рынок Казахстана из-за ожидающегося дефицита,



"Сегодня газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля. Уровень газификации Казахстана достиг 53 процентов. Почти 10 миллионов граждан получили доступ к газу. Потребление газа внутри страны растет очень быстро", - говорил тогда Глава государства.



Ежегодно между Казахстаном и Россией подписываются контракты на поставку природного газа. Так, для насыщения внутреннего рынка, в 2018 году между QazaqGaz и "Газпром экспорт" подписан контракт на поставку природного газа в Казахстан по цене 3 932 рубля (21 978,88 тенге) за 1000 м3 газа.



При этом, по материалам обвинительного акта, в 2019 году "в ущерб национальным интересам Боранбаев, Серді, Наханов, Жанұзақ разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств путем приобретения российского газа не напрямую, а через подконтрольную компанию ТОО "Азиягаз чунджа", где Боранбаев и Наханов являлись соучредителями".



Как заявляет сторона обвинения, у "Азиягаз чунджа" отсутствовала инфраструктура для транспортировки российского газа по магистральным газопроводам, компания не могла обеспечить его международный транзит, так как имеет лишь газораспределительные сети в Уйгурском районе Алматинской области.



По версии следствия, ТОО технически никак не могло осуществить поставки и выступило лишь номинальной "прокладкой" между национальными газовыми операторами Казахстана и России для получения коррупционной прибыли.



"Серді в сговоре с Боранбаевым и другими лицами договорились с руководством ООО "Газпром экспорт" о заключении контракта с ТОО "Азиягаз Чунджа" на поставку российского газа в Казахстан по 145 долларов США за тысячу кубометров газа. И это несмотря на наличие действующего прямого контракта между "Газпром экспорт" и "Qazaq Gaz"" на поставку российского газа, и наличии возможности увеличения поставляемого объема газа путем прямого заключения контрактов", - говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении редакции.



Также сообщается, что в июле 2019 года Серді в нарушение устава QazaqGaz, без вынесения вопроса на рассмотрение правления, якобы дал незаконное указание заместителю гендиректора по закупкам Николаю Рубанову заключить контракт с ТОО "Азиягаз Чунджа" на приобретение газа по цене 167,32 до 176,98 долларов США (68-72 тысяч тенге) за 1000 кубометров, то есть почти в 3 раза дороже, чем если его покупать напрямую.



Рубанов, допрошенный в качестве свидетеля в суде, отметил, что не хотел подписывать договор на закуп газа у ТОО "АзияГаз Чунджа": "решение о закупе газа должно было быть утверждено корпоративным решением, однако решение не было утверждено правлением и поэтому я не хотел подписывать договор. Я спрашивал почему мы не можем купить газ напрямую? После неоднократных отказов подписать договор, меня вызвал к себе Серді и сказал, что подписание договора согласовано с высшим руководством и я понял, что надо подписать".



"ТОО "Азиягаз Чунджа", не несло никаких затрат, поскольку этот газ транспортировался по сетям, принадлежащим НК "КазМунайГаз". Как установило следствие, на заседании правления QazaqGaz Жанұзақ, введя в заблуждение членов правления, указал, что сделка с ТОО "Азиягаз Чунджа" является прибыльной и позволит получить прибыль, а непринятие положительного решения по заключению контракта приведет к риску дефицита газа. Таким образом, Боранбаев и его подельники завуалировали свои преступные действия под видом обычной гражданско-правовой сделкой, которая являлась заведомо невыгодной для государства", - говорится в материалах обвинения.



По данным дела, заключение противоправной сделки привело к ущербу в 14,5 миллиарда тенге. Один из подозреваемых - Ибулла Серді - объявлен в розыск.



Обвинение отмечает, что на похищенные средства в дальнейшем приобреталась дорогостоящая недвижимость и автомобили, а часть денег выводилась за границу.

Ранее в чем обвиняют Кайрата Боранбаева, озвучил прокурор.



Отметим, что по данным АФМ, с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах вопреки национальным интересам.