Челах был допрошен генпрокуратурой

Астана. 14 января. КазТАГ – Осужденный на пожизненное заключение Владислав Челах был допрошен сотрудником генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает Elmedia.



«Вообще, Влад звонит нам по пятницам. Если не мне, то кому-то из родственников. Но вчера звонка мы не дождались. Немного начали переживать. А вот сегодня позвонил, сказав, что вчера у них с аппаратом что-то было – не работал. Он рассказал, что к нему приезжал какой-то молодой сотрудник из Генеральной прокуратуры – фамилии он не запомнил. Сказал, что этот прокурор два дня допрашивал его. По его словам, он рассказал ему все, что хотел и назвал все известные ему фамилии, причастных к делу, а тех, кого не знал по имени, описал внешность. А до этого другой прокурор из Генпрокуратуры истребовал его дело», - рассказала мать осужденного Светлана Ващенко в субботу.



По ее словам, последние 10 лет Владислав «ни слова не говорил о том, что произошло и о самом деле, а вот сейчас высказался», но при этом уточнила: «Хотя другими подробностями все равно не поделился». Она также заметила, что время разговоров у них ограничено – всего две-три минуты.



Напомним, в мае 2012 года на посту «Арканкерген» в Алматинской области были обнаружены убитыми 14 пограничников и местный егерь. Через несколько дней был обнаружен последний, 15-й пограничник «Арканкергена» Владислав Челах, который сознался в массовом убийстве. По версии следствия, Челах сначала расстрелял сослуживцев, а затем дотла сжег казарму.



Челах в декабре 2012 года был признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы. Апелляционная и кассационная коллегии военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения. Осужденный обращался к президенту Казахстана с прошением о помиловании. 4 февраля 2014 года надзорная коллегия Верховного суда РК также оставила приговор в силе.



2 февраля 2015 года комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу Челаха. 7 ноября 2017 года жалоба была рассмотрена в комитете и удовлетворена. Было признано, что Казахстан нарушил статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, тем самым лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.



20 декабря 2022 года стало известно, что Челах заявил о готовности пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на «Арканкергене».



22 декабря 2022 года дело пообещали рассмотреть в генеральной прокуратуре Казахстана.