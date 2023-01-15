В какие вузы смогут поступить прошедшие срочную воинскую службу без ЕНТ

41 университет Казахстана готов предоставить гранты на обучение прошедшим срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.



Соответствующее соглашение заключил глава министерства с ректорами вузов. При этом результаты ЕНТ учитывать не будут, передает informburo.kz



Среди прочих соглашение подписали Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Astana IT University, университет КазГЮУ имени Нарикбаева и другие. Также в списке университеты с узким военным направлением.



Перечень ВУЗов участвующих в проекте



1. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И.

Сатпаева, г. Алматы

2. НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»

3. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы

4. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай

хана, г.Алматы

5. НАО «Медицинский университет Караганды»

6. АО «Международный университет информационных технологий»

7. Казахстанский Российско- медицинский университет

8. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ)

9. "Astana IT University"

10. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова», г.Шымкент

11. НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова»

12. «Южно-Казахстанская медицинская академия» г. Шымкент

13. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, г. Шымкент

14. Кызылординский университет имени Коркыт Ата, г.Кызыорда

15. Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, г. Усть-

Каменогорск

16. НАО «Медицинский университет Семей»

17. «Alikhan Bokeikhan University»

18. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, г. Уральск

19. Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау

20. НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»



Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева г. Петропавловск

22. Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова», г. Кокшетау

23. «Торайгыров университет»

24. Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева

25. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева

26. ТОО «Международная образовательная корпорация»

27. Казахский Автомобильно-Дорожный институт им. Гончарова Л.Б.»

28. УО «Алматы Менеджмент университет»

29. «Caspian University»

30. Академия физической культуры и массового спорта

31. Казахский университет путей и сообщений

32. Университет «ТУРАН»

33. Академия Гражданской авиации

34. Университет «ТУРАН АСТАНА »

35. Казахский университет технологий и бизнеса

36. Международный инженерно-технологический университет

37. НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати»

38. АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»

39. Военный институт Сухопутных войск

40. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи

41. Военный институт Сил воздушной обороны