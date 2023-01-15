В какие вузы смогут поступить прошедшие срочную воинскую службу без ЕНТ

41 университет Казахстана готов предоставить гранты на обучение прошедшим срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Соответствующее соглашение заключил глава министерства с ректорами вузов. При этом результаты ЕНТ учитывать не будут, передает informburo.kz
Среди прочих соглашение подписали Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Astana IT University, университет КазГЮУ имени Нарикбаева и другие. Также в списке университеты с узким военным направлением.
Перечень ВУЗов участвующих в проекте
1. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева, г. Алматы 2. НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» 3. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы 4. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, г.Алматы 5. НАО «Медицинский университет Караганды» 6. АО «Международный университет информационных технологий» 7. Казахстанский Российско- медицинский университет 8. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ) 9. "Astana IT University" 10. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова», г.Шымкент 11. НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова» 12. «Южно-Казахстанская медицинская академия» г. Шымкент 13. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, г. Шымкент 14. Кызылординский университет имени Коркыт Ата, г.Кызыорда 15. Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, г. Усть- Каменогорск 16. НАО «Медицинский университет Семей» 17. «Alikhan Bokeikhan University» 18. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, г. Уральск 19. Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау 20. НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева г. Петропавловск 22. Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова», г. Кокшетау 23. «Торайгыров университет» 24. Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева 25. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева 26. ТОО «Международная образовательная корпорация» 27. Казахский Автомобильно-Дорожный институт им. Гончарова Л.Б.» 28. УО «Алматы Менеджмент университет» 29. «Caspian University» 30. Академия физической культуры и массового спорта 31. Казахский университет путей и сообщений 32. Университет «ТУРАН» 33. Академия Гражданской авиации 34. Университет «ТУРАН АСТАНА » 35. Казахский университет технологий и бизнеса 36. Международный инженерно-технологический университет 37. НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» 38. АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 39. Военный институт Сухопутных войск 40. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи 41. Военный институт Сил воздушной обороны
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.