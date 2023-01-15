Новый соперник бросил вызов Геннадию Головкину

С GGG хочет сразиться боксер Джулиан Уильямс.



Американский боксер Джулиан Уильямс заявил о намерении выйти на ринг с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Liter.kz со ссылкой на sports.kz.



D 2019-2020 годах Уильямс уже был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO, которым сейчас является Геннадий Головкин.



Не знаю, насколько далеко я зайду, но я думаю, что у меня еще будет шанс. Я предприму попытку получить бой с Головкиным. GGG — лучший боксер. У него больше всего поясов, у него самое громкое имя, у него есть наследие, которое с ним связано. Думаю, что он все еще лучший, — сделал заявление Уильямс.



За своими плечами 32-летний боксер имеет 32 поединка. В том числе 28 победных.