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Новый соперник бросил вызов Геннадию Головкину

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Новый соперник бросил вызов Геннадию Головкину
Фото: sports.kz
С GGG хочет сразиться боксер Джулиан Уильямс.

Американский боксер Джулиан Уильямс заявил о намерении выйти на ринг с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Liter.kz со ссылкой на sports.kz.

D 2019-2020 годах Уильямс уже был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO, которым сейчас является Геннадий Головкин.

Не знаю, насколько далеко я зайду, но я думаю, что у меня еще будет шанс. Я предприму попытку получить бой с Головкиным. GGG — лучший боксер. У него больше всего поясов, у него самое громкое имя, у него есть наследие, которое с ним связано. Думаю, что он все еще лучший, — сделал заявление Уильямс.

За своими плечами 32-летний боксер имеет 32 поединка. В том числе 28 победных.


Источник: liter.kz
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