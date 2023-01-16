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Служебное авто ДП Шымкента поймали с подложными номерами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:36
Служебное авто ДП Шымкента поймали с подложными номерами
Фото:facebook.com/tulkubas.polisia
Сотрудники полка патрульной полиции выявили служебный автомобиль Департамента полиции Шымкента, который передвигался по городу с поддельным госномером, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сообщается, что водитель авто привлечен к ответственности по статье 590, части 4.

"Данная машина марки "Киа Рио" с номером 0745 закреплена за руководителем пресс-службы Департамента полиции Шымкента М. Бекеевой. Стоит отметить, что за этим автомобилем числится нарушений ПДД почти на полмиллиона тенге", - сообщается в публикации полка патрульной полиции Шымкента в Facebook.

Вместе с тем блогер Айгуль Орынбек сообщила, что данная машина с подложными российскими номерами была замечена таксовавшей по городу.

Служебное авто ДП Шымкента поймали с подложными номерами


В свою очередь руководитель пресс-службы Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеева заявила, что данная автомашина закреплена за полицейским-водителем.

"Указанный служебный автомобиль приказом начальника Департамента полиции города Шымкента от 18.09.2022 года закреплен за полицейским-водителем автохозяйства департамента. Данный сотрудник 14.01.2023 года (в субботу) был задержан сотрудниками полка патрульной полиции при управлении автотранспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками, в отношении него составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. В настоящее время в отношении водителя проводится служебная проверка. Также доводим до вашего сведения, что законом предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации", - ответила Бекеева на запрос корреспондента Tengrinews.kz.

Ранее пресс-секретарь Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеева пожаловалась на "незаконное преследование со стороны руководства и угрозу привлечения к уголовной ответственности". Весной прошлого года девушка предприняла попытку суицида, но ее удалось спасти. По фактам, описанным в ее прощальном письме, было начато досудебное расследование, которое впоследствии прекратили.


Источник: tengrinews.kz
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