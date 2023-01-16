Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 18 января из-за профилактики

В Казахстане временно остановят вещание телеканалы и радиостанции, чтобы провести плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на национального оператора "Казтелерадио".



"18 января 2023 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.



Отметим, подобные плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проходят ежеквартально.



"Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные плановые профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", - пояснили в "Казтелерадио", принеся извинения казахстанцам за временные неудобства.