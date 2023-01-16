Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Января
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.69 KZT
  • €1 = 500.63 KZT
  • 1 RUB = 6.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Вынесен приговор убийце врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова

Просмотров:666 Опубликовано: Вчера, 17:17
Вынесен приговор убийце врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова
Юрий Шумков. Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru, кадр из видео
В Специализированном межрайонном суде по уголовным дела Алматы вынесен приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Приговор огласил судья Еркин Майшинов.

36-летний пациент Шумкова Нуржан Турсынбаев признан виновным по всем предъявленным статьям и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Ранее прокурор запросил 20 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве. Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РК:

-статье 99, части 2 УК РК ("Убийство");
-статье 115 УК РК ("Угроза");
-статье 287, частям 2 и 3 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств");
-статье 291, части 4, пункту 2 УК РК ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств");
-статье 380, части 1 ("Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти").

Суд также постановил выплатить вдове Шумкова 15 миллионов тенге за моральный вред, а также возместить 4,6 миллиона тенге расходов на погребение погибшего.

Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит на автостоянке утром 4 апреля в Алматы. Убийца выстрелил в него в упор из ружья и скрылся. Позже его задержали в микрорайоне Шанырак. Им оказался пациент, который ранее приходил к врачу на обследование.

Ранее подсудимый рассказал о мотивах убийства врача Юрия Шумкова.

Ранее в суде были озвучены результаты психолого-психиатрической экспертизы. Согласно экспертизе, в момент совершения убийства подсудимый не находился в состоянии аффекта.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика