Вынесен приговор убийце врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова

В Специализированном межрайонном суде по уголовным дела Алматы вынесен приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Приговор огласил судья Еркин Майшинов.



36-летний пациент Шумкова Нуржан Турсынбаев признан виновным по всем предъявленным статьям и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.



Ранее прокурор запросил 20 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве. Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РК:



-статье 99, части 2 УК РК ("Убийство");

-статье 115 УК РК ("Угроза");

-статье 287, частям 2 и 3 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств");

-статье 291, части 4, пункту 2 УК РК ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств");

-статье 380, части 1 ("Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти").



Суд также постановил выплатить вдове Шумкова 15 миллионов тенге за моральный вред, а также возместить 4,6 миллиона тенге расходов на погребение погибшего.



Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит на автостоянке утром 4 апреля в Алматы. Убийца выстрелил в него в упор из ружья и скрылся. Позже его задержали в микрорайоне Шанырак. Им оказался пациент, который ранее приходил к врачу на обследование.



Ранее подсудимый рассказал о мотивах убийства врача Юрия Шумкова.



Ранее в суде были озвучены результаты психолого-психиатрической экспертизы. Согласно экспертизе, в момент совершения убийства подсудимый не находился в состоянии аффекта.