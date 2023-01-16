Вынесен приговор убийце врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова

Юрий Шумков. Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru, кадр из видео
В Специализированном межрайонном суде по уголовным дела Алматы вынесен приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Приговор огласил судья Еркин Майшинов.
36-летний пациент Шумкова Нуржан Турсынбаев признан виновным по всем предъявленным статьям и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
Ранее прокурор запросил 20 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве. Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РК:
-статье 99, части 2 УК РК ("Убийство"); -статье 115 УК РК ("Угроза"); -статье 287, частям 2 и 3 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"); -статье 291, части 4, пункту 2 УК РК ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"); -статье 380, части 1 ("Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти").
Суд также постановил выплатить вдове Шумкова 15 миллионов тенге за моральный вред, а также возместить 4,6 миллиона тенге расходов на погребение погибшего.
Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит на автостоянке утром 4 апреля в Алматы. Убийца выстрелил в него в упор из ружья и скрылся. Позже его задержали в микрорайоне Шанырак. Им оказался пациент, который ранее приходил к врачу на обследование.
Ранее подсудимый рассказал о мотивах убийства врача Юрия Шумкова.
Ранее в суде были озвучены результаты психолого-психиатрической экспертизы. Согласно экспертизе, в момент совершения убийства подсудимый не находился в состоянии аффекта.
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