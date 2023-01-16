Казахстан намерен стать транспортным хабом: Токаев встретился с главой Abu Dhabi Ports Group

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.



Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией "КазМунайГаз".



Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор "Север - Юг".



Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил Президента за встречу и рассказал о планах по сотрудничеству с казахстанскими компаниями. Abu Dhabi Ports рассчитывает установить взаимовыгодное партнерство и предоставлять различные морские услуги и решения в Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.

