Женщина умерла в поезде Кокшетау - Кызылорда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



"14 января при заезде на станцию Сары-Шаган Жамбылской области в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Кокшетау - Кызылорда скоропостижно скончалась 54-летняя гражданка, которая следовала с мужем из Астаны до Шымкента", - сообщили правоохранители.



Линейный отдел полиции на станции Шу начал досудебное расследование по факту обнаружения трупа без признаков смерти криминального характера. В рамках проверки было установлено, что женщина с 2019 года состояла на учете в больнице Астаны с хронической болезнью.



"Труп до станции Шымкент с согласия проводников поезда перевозился ее супругом в завернутом виде в нерабочем тамбуре поезда. Мужчина категорически отказался от проведения судебно-медицинской экспертизы. ЛОП на станции Тараз материал по факту перевозки трупа в поезде передан в инспекцию транспортного контроля по Жамбылской области", - добавили в полиции.