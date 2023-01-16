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Женщина умерла в поезде Кокшетау - Кызылорда

Просмотров:525 Опубликовано: Вчера, 19:32
Женщина умерла в поезде Кокшетау - Кызылорда
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Женщина умерла в поезде Кокшетау - Кызылорда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"14 января при заезде на станцию Сары-Шаган Жамбылской области в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Кокшетау - Кызылорда скоропостижно скончалась 54-летняя гражданка, которая следовала с мужем из Астаны до Шымкента", - сообщили правоохранители.

Линейный отдел полиции на станции Шу начал досудебное расследование по факту обнаружения трупа без признаков смерти криминального характера. В рамках проверки было установлено, что женщина с 2019 года состояла на учете в больнице Астаны с хронической болезнью.

"Труп до станции Шымкент с согласия проводников поезда перевозился ее супругом в завернутом виде в нерабочем тамбуре поезда. Мужчина категорически отказался от проведения судебно-медицинской экспертизы. ЛОП на станции Тараз материал по факту перевозки трупа в поезде передан в инспекцию транспортного контроля по Жамбылской области", - добавили в полиции.


Источник: tengrinews.kz
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