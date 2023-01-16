Женщина умерла в поезде Кокшетау - Кызылорда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"14 января при заезде на станцию Сары-Шаган Жамбылской области в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Кокшетау - Кызылорда скоропостижно скончалась 54-летняя гражданка, которая следовала с мужем из Астаны до Шымкента", - сообщили правоохранители.
Линейный отдел полиции на станции Шу начал досудебное расследование по факту обнаружения трупа без признаков смерти криминального характера. В рамках проверки было установлено, что женщина с 2019 года состояла на учете в больнице Астаны с хронической болезнью.
"Труп до станции Шымкент с согласия проводников поезда перевозился ее супругом в завернутом виде в нерабочем тамбуре поезда. Мужчина категорически отказался от проведения судебно-медицинской экспертизы. ЛОП на станции Тараз материал по факту перевозки трупа в поезде передан в инспекцию транспортного контроля по Жамбылской области", - добавили в полиции.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.