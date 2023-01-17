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В Казахстане отменяют "визаран" для иностранцев

Просмотров:878 Опубликовано: Сегодня, 14:22
В Казахстане отменяют "визаран" для иностранцев
Фото из открытых источников
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов. Опубликовано соответствующее постановление правительства, передает Tengrinews.kz.

Согласно новой редакции постановления, разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается:

- для иммигрантов, прибывших в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, - по истечении 30 календарных дней со дня пересечения госграницы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней (полгода);
- для граждан государств - членов ЕАЭС - по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы Казахстана, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Новые ограничения не распространяются на иммигрантов, прибывших в Казахстан по визе, и для оформивших разрешение на временное проживание. Для них срок пребывания в стране ограничивается лишь сроком действия этих документов.

Таким образом, граждане других стран (которым не требуется виза) смогут находиться в Казахстане легально лишь 90 дней в течение каждого полугодового периода. Ранее иностранцы могли выехать за пределы Казахстана и снова въехать, чтобы обнулить максимальный срок пребывания в стране.

Отметим, что в прошлой редакции правил отсутствовало ограничение на пребывание иностранцев в стране в течение полугодового периода.

Постановление вводится в действие через 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (26 января 2023 года).

Визаран (Visa Run) - это пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания.


Источник: Tengrinews.kz
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