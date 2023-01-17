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Блокпосты выставили на юге Казахстана

Просмотров:938 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Блокпосты выставили на юге Казахстана
Фото: акимат Кызылординской области
Таким образом власти Кызылординской области пытаются пресечь вывоз сжиженного газа в другие регионы, передает ИА «NewTimes.kz».

В официальном сообщении акимата говорится, что на днях в регионе выявили попытку транспортировки сжиженного нефтяного газа со стороны газораспределителей в другие регионы. Принимая во внимание этот вопрос, глава области Нурлыбек Налибаев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов.

«Главная цель совещания − недопущение дефицита запасов газа и дизеля для населения региона. Глава региона подчеркнул, что по утвержденному в области лимиту сжиженный нефтяной газ и дизельное топливо должны использоваться исключительно на благо населения области, и поручил усилить надзор, установив специальные блокпосты для ограничения внешних перевозок», − уточнили в акимате.

Кроме того, он напомнил, что необходимо следить за достаточным запасом газа и дизеля, контролировать стабильность цен на заправочных станциях и пересмотреть механизмы удешевления.

В ходе совещания Налибаев обязал в связи с похолоданием обеспечить достаточный запас угля в регионе, без сбоев провести работы по пополнению необходимого количества топлива на складах.

На совместном совещании с руководителями правоохранительных органов перед руководителями управлений был поставлен ряд задач.

По поручению главы региона департаментом полиции был установлен блокпост на Туркестанском, Аральском, Жезказганском направлениях.


Источник: newtimes.kz
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