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«Кости торчат»: выброшенный на улицу гроб взбудоражил жителей Семея

Просмотров:774 Опубликовано: Сегодня, 17:16
«Кости торчат»: выброшенный на улицу гроб взбудоражил жителей Семея
Фото: azattyq-ruhy.kz
Жителей Семея не на шутку напугал выброшенный цинковый гроб. Люди обнаружили его недалеко от местного аэропорта. В полиции уже нашли тех, кто оставил страшный предмет, передает Azattyq Rýhy.

Информация о страшной находке появилась в местных пабликах.

«Лежит цинковый гроб. То ли слетел, то ли выкинули, кости торчат какие-то, разве можно такие вещи разбрасывать», - написал автор поста.

В Департаменте полиции Абайской области сообщили, что цинковый гроб был действительно обнаружен, но человеческих останков в нем нет.

«Установлено, тело мужчины 8 января перевезли в Семей из Алматы, для транспортировки в Кокпектинский район для захоронения. После гроб оставили неподалеку от аэропорта. В отношении 32-летнего родственника в будет составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК», - проинформировали в ДП.

Родственнику умершего придется заплатить крупный штраф – 69 тысяч тенге.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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