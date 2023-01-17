В Казахстане выбрали птицу года на 2023-й. Ею будет синяя птица, передает ИА «NewTimes.kz».
Ежегодная традиция выбора птицы длится с 2006 года. Решение принимают члены Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК) путем онлайн-голосования.
Интрига сохранялась между двумя видами – саксаульной сойкой и синей птицей. В итоге 64% голосующих остановили свой выбор на редкой синей птице. Кандидатов предложили орнитологи Союза охраны птиц республики и АСБК.
«Синяя птица занесена в Красную книгу РК как мозаично распространенный, с общей невысокой численностью вид. Главные угрозы для вида в Казахстане – нелегальный отлов для зооторговли, а в последнее время – нарастающий фактор беспокойства из-за массового отдыха людей в горах», – отмечают в ассоциации.
Орнитологи, в свою очередь, рекомендуют туристам как можно реже сходить с троп в горах, особенно весной и в начале лета, когда идет период гнездования. Синяя птица, будучи видом из семейства дроздовых, обитает близ горных рек на юге Казахстана.
Аналогичные акции проходят еще в ряде стран, самая масштабная — в Новой Зеландии, где птицу могут выбирать все граждане страны через голосование на специальном сайте.
«Цель кампании в Казахстане — обратить внимание общественности на птиц и проблемы их сохранения. Приоритет отдается редким видам, но иногда бывают и исключения — в разные годы выбирались домовый воробей, большая синица и обыкновенный скворец», – отметили в АСБК.
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