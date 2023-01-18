"Я привела в школу здорового ребенка, а вынесла на руках с травмой на всю жизнь"

Ребенок на третий день после операции. Фото предоставлено мамой, Facebook/Adilya Designslov

Третьеклассник получил тяжелые травмы на уроке физкультуры в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это происшествие случилось в школе-лицее № 48 города Алматы 14 декабря. Подробности произошедшего рассказала мама ребенка.Ребенок попал в больницу с закрытым переломом скуловой кости, передней стенки гайморовой пазухи слева со смещением, контузией левого глазного яблока 1-й степени, ангиопатией сетчатки OS, ушибом мягких тканей левой параорбитальной области. Также у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга."21 декабря ему была проведена сложная операция на лице: в глазное дно установлена титановая сетка, изъяты осколки костей, на скуле установили титановую пластину. Теперь это часть каркаса лица на всю жизнь. Сыну 9 лет. Череп растет, возможна деформация лица в процессе роста и повторное хирургическое вмешательство. Нижняя часть в области гайморовой пазухи разбита, и нижней опоры для скулы нет; через некоторое время, чтобы восстановить эту часть каркаса, возможно, поставят имплантат на это место, материал для трансплантации будет браться из его организма (нижняя часть челюсти или ребро). Но это не раньше чем через год", - сообщила мама ребенка.По словам матери, это стало следствием того, что на уроке физкультуры мальчик столкнулся с другим ребенком. Однако женщину возмутила дальнейшая реакция учителя и администрации школы."Ребенку не было оказано необходимой медицинской помощи, не была вызвана скорая помощь. Инцидент пытались скрыть. Сразу после инцидента позвонила учитель и спросила у меня, нужно ли вызвать скорую. Состояние было описано так: ребенок столкнулся с другим мальчиком, его тошнит и он плачет. По описанию я не приняла его состояние критическим и сказала, что приеду сама, даже попросила его выйти на крыльцо. Когда я увидела его, я поняла, что все намного серьезнее, чем описывали: из носа шла густая кровь, он еле стоял на ногах, лицо было бледным, он дрожал и плакал от боли. Учитель выдала его за дверь своего кабинета на втором этаже одетым и пожелала скорейшего выздоровления. Дверь закрылась, и нас оставили с проблемой наедине. Нужно было действовать, времени разбираться не было. Я вынесла ребенка на руках из школы (на одном из видео это видно) и решила везти его в больницу самостоятельно. Дело было к вечеру, были пробки, в машине его начало сильно тошнить, становилось хуже, и я решила вызвать скорую помощь на дом, мы живем в 5 минутах езды от школы. Из дома на скорой мы были экстренно доставлены в больницу", - сообщила мама.Женщина утверждает, что администрация школы не интересовалась состоянием ребенка и после."Ни один из учителей ни разу не появился, и даже не звонили, пока 20 декабря я сама не позвонила и не сообщила об инциденте директору Конакпаевой А.Б. Сразу после ее звонка позвонила учитель с вопросом, буду ли я подавать в суд на директора. Это был первый звонок от классного руководителя. Интереса к состоянию здоровья не было. Директор не сообщила школьному инспектору, я сама позвонила в РОВД и сообщила об инциденте. Ни один из представителей школы ни разу не пришел в больницу, мы столкнулись с полным равнодушием и бесчеловечным отношением", - добавила женщина.Также мама ребенка утверждает, что на уроке физкультуры не соблюдается техника безопасности, в одном спортзале занимаются сразу несколько классов - старшие и младшие классы, а учитель физкультуры в момент происшествия был занят телефоном."Дети предоставлены сами себе. Подобное халатное отношение могло привести к произошедшему с нашим сыном. По словам сына, в день инцидента учитель дал игру детям, а сам сел на скамейку, увлекшись телефоном. Дети бесконтрольно носились по залу. Я нашла подтверждение этому в объяснении ситуации от самого учителя. Он описал ее иначе, он не контролировал игру, не видел, за кем бежали мальчики до удара. У меня имеется это подтверждение в переписке с учителем. Сила удара была очень большой, подобные травмы люди получают в авариях, серьезных драках. Если был риск получить подобную травму, то учитель должен был понимать эти риски и полностью принимать участие в игре, контролировать ее. Тем более даже комиссия выявила, что техника безопасности на уроках не соблюдается. Я привела в школу здорового ребенка, а вынесла на руках с травмой на всю жизнь", - говорит мама мальчика.Родители ребенка написали заявление в полицию. Кроме того, выяснилось, что камеры в спортзале именно в эти дни не работали.Расследование по данному факту сейчас проводит Управление полиции Медеуского района города Алматы."С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса проверочных мероприятий по делу будет принято решение", - сообщили в полиции.Родители ребенка намерены довести дело до конца. Они требуют уволить директора школы № 48 города Алматы."На сегодняшний день у ребенка нарушено зрение, мы посещаем необходимых специалистов, делаем все необходимое и рекомендованное для реабилитации, которая займет полгода. Сын вернется к офлайн-обучению только 1 сентября 2023 года. Даже после этого нужна осторожность, он каждый год будет вынужден иметь освобождение от занятий физической культуры, а спорт был важной частью его жизни до инцидента. Он посещал спортивные секции до инцидента: плавание, мини-футбол. Теперь ребенку предстоит жить всю жизнь с сеткой и пластинами на лице, о дальнейшей жизни нам остается только догадываться, возможно, предстоит не одна операция. Халатность учителей и администрации перечеркнула полноценную жизнь нашего сына. Прошу принять меры. Люди, допустившие подобное, не должны оставаться безнаказанными", - заключила мать ребенка.