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Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере
Кадр видео
Жители Восточного Казахстана обсуждают видео, на котором якобы горит ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры с пожаром на проблемном предприятии в Риддере были распространены ночью в городском паблике.



На нем - огонь, охвативший здание. Жители Риддера активно обсуждают создавшуюся ситуацию, предполагая, что скоро начнется снижение тепла в квартирах.

Отметим, что официально ситуацию пока не прокомментировали, однако в акимате Восточно-Казахстанской области сообщили, что группа во главе с акимом региона выехала в Риддер.

"Аким области выехал в Риддер. По итогам заседания штаба будет дана официальная информация", - сообщили в акимате ВКО.

Между тем президент АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Акбужанов подтвердил информацию о пожаре.

"Уважаемые горожане! Действительно, произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв, слава богу, нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будем давать информацию", - сообщил он.

Напомним, проблемы на ТЭЦ в Риддере начались еще в октябре, затем одна авария за другой происходили в ноябре. Было заведено уголовное дело, о результатах которого до сих пор ничего не известно.


Источник: tengrinews.kz
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