Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Января
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.34 KZT
  • €1 = 504.64 KZT
  • 1 RUB = 6.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько криптобирж зарегистрировано в Казахстане

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Сколько криптобирж зарегистрировано в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Сколько криптобирж зарегистрировано в Казахстане, рассказал председатель правления АО "Администрация МФЦА" Ернур Рысмагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая на заседании Сената, Ернур Рысмагамбетов ответил на вопрос о том, какой прогноз планируемого рынка обеспеченных и необеспеченных цифровых активов в Казахстане и насколько эти инструменты будут пользоваться спросом у казахстанцев.

По его словам, в экосистеме МФЦА зарегистрировано восемь криптобирж, еще 19 - намерены зарегистрироваться.

"Официальной статистики по необеспеченным криптоактивам нет. Но, по некоторым оценкам, количество пользователей криптоактивов в Казахстане измеряется от 100 тысяч граждан до миллиона граждан. Если говорить про общие объемы, то есть тоже разные оценки - от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов", - сказал председатель правления АО "Администрация МФЦА".

Он отметил, что необеспеченные активы, переходящие в МФЦА, становятся финансовыми активами.

Ранее в Казахстане выразили опасение, что создание криптовалютной экосистемы в МФЦА увеличит вывод капитала из страны.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vladik (Посетители) Сегодня, 11:08
Старая пирамида в новой обёртке.

Кто то безусловно на этом заработает, но абсолютное большинство потеряет последнее. podmig
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика