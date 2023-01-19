Сколько криптобирж зарегистрировано в Казахстане, рассказал председатель правления АО "Администрация МФЦА" Ернур Рысмагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выступая на заседании Сената, Ернур Рысмагамбетов ответил на вопрос о том, какой прогноз планируемого рынка обеспеченных и необеспеченных цифровых активов в Казахстане и насколько эти инструменты будут пользоваться спросом у казахстанцев.



По его словам, в экосистеме МФЦА зарегистрировано восемь криптобирж, еще 19 - намерены зарегистрироваться.



"Официальной статистики по необеспеченным криптоактивам нет. Но, по некоторым оценкам, количество пользователей криптоактивов в Казахстане измеряется от 100 тысяч граждан до миллиона граждан. Если говорить про общие объемы, то есть тоже разные оценки - от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов", - сказал председатель правления АО "Администрация МФЦА".



Он отметил, что необеспеченные активы, переходящие в МФЦА, становятся финансовыми активами.



Ранее в Казахстане выразили опасение, что создание криптовалютной экосистемы в МФЦА увеличит вывод капитала из страны.