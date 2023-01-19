Последний звонок в школах Казахстана перенесли

Последний звонок в казахстанских школах пройдет 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает Tengrinews.kz.
Как сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова, учебный год в школах страны длится 36 недель. Он начинается 1 сентября и в этом году завершится 31 мая. При этом 31 мая будет учебным днем.
"1 июня будет первым днем летних каникул. В этот же день, в Международный день защиты детей, для школьников прозвучит последний звонок", - сказала Гульмира Каримова.
Ранее депутаты предложили перенести последний звонок в школах с 31 мая на другой день. Все потому, что 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода. Дата отмечается в стране с 1997 года.
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