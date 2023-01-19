Родители заявили об издевательствах воспитателей над особенными детьми в детсаду Астаны

Воспитатели в детском саду Астаны издевались над особенными детьми. Об инциденте сообщили родители, передает корреспондент Tengrinews.kz.О жестоком инциденте в столичном садике рассказала одна из мам. По словам астанчанки, родители периодически замечали у своих детей синяки и царапины. Однако воспитатели детского сада списывали их на неосторожность детей и объясняли тем, что "не успевали усмотреть"."Я думала, что там занимаются реабилитацией моего ребенка: проводят занятия с логопедом, водят на массаж, приучают к туалету... Но когда я посмотрела запись с камер видеонаблюдения, то увидела, что наш воспитатель просто сидит в Instagram, делает селфи и отправляет в WhatsApp, а когда ребенок к ней подходит, она его отталкивает, прям отшвыривает. И так происходит целый день. Наши дети сами себе предоставлены, это все видно по видеозаписям. Далее показано, как они укладывают детей спать: систематически укрывают ребенка теплым одеялом вплоть до головы и так усыпляют. Если ребенок пытается открыть одеяло, его бьют, чтобы он его не открывал, и после того, как засыпает, его швыряют на кровать, а сами ложатся спать. Мой сын так спит", - рассказывает мама мальчика.По словам астанчанки, мальчик так пролежал 43 минуты. "Если бы у него случился припадок, то спасти малыша было бы непросто", - говорит она."Мой сын лежал без доступа к воздуху 43 минут. Притом у него могла подняться температура, могли быть судороги. Мальчишка, который его усыплял на видео, - практикант, у него нарушение слуха и речи, то есть он бы его даже не услышал. Плюс ко всему он лег рядом спать. Есть еще видео других детишек, где такое же обращение. Я просто так это не оставлю. За своего сына я пойду до конца", - добавила женщина.Видео инцидента в детском саду уже распространилось в социальной сети.Инцидент в столичном садике подтвердили в Департаменте полиции Астаны. По данным правоохранителей, 17 января в полицию Астаны обратилась горожанка по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай"."Сотрудниками Управления полиции Алматинского района возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК. По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых в отношении виновных лиц будет принято решение согласно действующему законодательству", - сообщила корреспонденту руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.