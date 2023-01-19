Сотрудник колонии изнасиловал осужденную: его посадили на 10 лет

Сотрудник колонии изнасиловал осужденную в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Он признан виновным и осужден на 10 лет лишения свободы.
Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении дежурного помощника начальника учреждения "ЛА - 155/4" (ныне Учреждение 10), обвиняемого в изнасиловании осужденной с использованием служебного положения, а также в умышленном причинении психических страданий, совершенном должностным лицом.
По материалам дела, это произошло 10 июня 2021 года. Сотрудник колонии Б. во время несения службы, используя свои служебные полномочия и должностное положение, изнасиловал осужденную. Подсудимый свою вину не признал.
"Вина Б. в совершении уголовных правонарушений подтверждена показаниями потерпевшей, совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, в том числе заключением судебно-биологической и судебной молекулярно-генетической экспертизы", - говорится в приговоре Илийского районного суда.
При вынесении приговора суд учитывал смягчающие обстоятельства, такие как наличие у подсудимого шести малолетних детей.
"Суд признал подсудимого Б. виновным в совершении уголовного правонарушения по пункту 5 части 2 статьи 120 УК и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, по части 1 статьи 146 УК - в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. На основании части 3 статьи 58 УК окончательно определено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и лишением специального звания", - сообщили в пресс-службе Илийского районного суда.
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