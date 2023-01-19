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Токаев поблагодарил за работу депутатов Мажилиса Парламента

Просмотров:149 Опубликовано: Вчера, 20:38
Токаев поблагодарил за работу депутатов Мажилиса Парламента
© instagram/tokayev_online
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва, передает Tengrinews.kz.

"Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона.

Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм", - говорится в сообщении, опубликованном на странице tokayev_online в Instagram.

Напомним, 19 января Глава государства подписал указ о роспуске Мажилиса седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов, а также постановил досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.


Источник: tengrinews.kz
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