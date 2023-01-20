Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы

В Алматы водителя троллейбуса на проезжей части насмерть сбил автомобилист, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В полиции Алматы сообщили, что водитель троллейбуса находился на проезжей части улицы Шаляпина. В 07:10 водитель автомобиля Kia, двигаясь в западном направлении по Шаляпина, допустил наезд на него. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.



"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы. Обстоятельства аварии устанавливаются", - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.