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Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 13:33
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Фото:t.me/POLICE_of_KZ
В Алматы водителя троллейбуса на проезжей части насмерть сбил автомобилист, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В полиции Алматы сообщили, что водитель троллейбуса находился на проезжей части улицы Шаляпина. В 07:10 водитель автомобиля Kia, двигаясь в западном направлении по Шаляпина, допустил наезд на него. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы. Обстоятельства аварии устанавливаются", - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


Источник: tengrinews.kz
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