Пя рассказал об операции Назарбаева

Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал об операции, проведенной Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Процедура, которая проведена сегодня, была запланирована в прошлом году. Мы решили в силу его занятости и состояния здоровья провести ее в плановом порядке, когда ему будет удобно. Решили провести процедуру сегодня", - сказал Юрий Пя на брифинге в кардиохирургическом центре.



Он отметил, что врачами была проведена "не операция, а лечебно-диагностическая процедура".



"Есть некоторые медицинские вопросы, касающиеся диагноза, конкретного состояния. Не все пациенты хотят, чтобы освещали в СМИ их состояние. Каждый человек имеет на это право. Но поскольку это неординарная личность, я понимаю интерес всех к состоянию здоровья Нурсултана Абишевича. Это гуманное и деликатное отношений к каждому человеку, независимо от того, кто он. То, что сегодня прошло, - это запланированная процедура, связанная с состоянием его здоровья. Она проведена успешно. Я думаю, что медицинской общественности есть чем гордиться. Есть возможность показать, что есть доверие к отечественной медицине не только у граждан, но и лидеров страны", - добавил он.



По словам Юрия Пя, Нурсултан Назарбаев пребывает в хорошем самочувствии. Выписка ожидается в ближайшее время. Решение о выписке будет приниматься коллегиально, всей командой, которая принимала участие в процедуре. Операция длилась примерно 2,5 часа.



"Я могу в шутку сказать, что мы когда-то с ним беседовали и я сказал, что я бы хотел полететь с ним в космос, поскольку состояние его сердца настолько было и остается великолепным, что мы вместе можем полететь в космос.



Выписка будет планироваться по его состоянию. Если состояние позволит выписаться домой, то мы его выпишем в ближайшее время. Я надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра", - добавил врач.



Ранее пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай сообщил, что Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце.

