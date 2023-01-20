Экология Алматы: Антикор заподозрил ряд служащих во взятках

Антикоррупционная служба заявила о пресечении системной коррупции в сфере экологии в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В Антикоре подчеркнули, что одной из проблем, вызывающих обоснованное беспокойство жителей Алматы, является экология.



"Алматинским департаментом Антикоррупционной службы пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в данной сфере. В систематическом получении взяток изобличен заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы.



Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 миллионов тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах", - говорится в сообщении.



Кроме того, в совершении коррупции, по данным Антикора, уличено руководство подведомственной организации акимата - государственного регионального природного парка "Медеу".



"Проведенным комплексом оперативно-разыскных мероприятий добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 миллиона тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев. Работа по искоренению коррупции в чувствительных для граждан сферах продолжается", - добавили в ведомстве.