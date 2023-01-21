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Новая дорога за 200 миллионов тенге начала разрушаться в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:17
Новая дорога за 200 миллионов тенге начала разрушаться в ЗКО
Кадр из видео
Новая дорога в Казталовском районе Западно-Казахстанской области стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Трасса, соединяющая села Казталовка и Ажибай, была построена осенью 2022 года. Из областного бюджета на нее было потрачено 208 миллионов тенге. Уже в первые месяцы эксплуатации на асфальтовом покрытии дороги появились ямы и колеи. Специалисты объясняют, что это произошло потому, что дорожная компания уложила некачественный асфальт - с низким содержанием битума. И весной подрядчику придется все переделать.

Строительство дороги между селами Казталовка и Ажибай в Казталовском районе было начато в 2021 году. Все дорожные работы выполнял подрядчик ТОО "Жайык Сити", технический надзор по строительству осуществляло ТОО "Музтау", авторский надзор - ТОО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ".

Местные жители рассказывают, что спустя месяц после сдачи дороги в эксплуатацию асфальт начал местами проваливаться и крошиться - на дороге появились выбоины и трещины.

Аким поселка Ажибай Жигер Жакиев во время встречи с журналистом признал, что ремонт трассы произведен некачественно - вся дорога в рытвинах.

"Дорога изрыта колеями и выбоинами из-за некачественного строительства. Мы ее не приняли, потому что нельзя принимать в эксплуатацию новую дорогу в таком состоянии", - отметил Жигер Жакиев.

Начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Артур Берденов, наоборот, заявил, что в его ведомстве дорогу между Казталовкой и Ажибаем уже приняли.

"Мы приняли новую дорогу. Все было хорошо, когда мы ее принимали. Но спустя несколько месяцев, я признаю, дорога разбита. Я составил дефектный акт по построенной дороге и 4 января отправил его подрядчику. Теперь подрядчик будет восстанавливать дорогу при благоприятной погоде", - сообщил Артур Берденов.

Он высказал мнение, что выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем связаны с низким содержанием битума в асфальте.

"Я думаю, что основной причиной того, что дорога стала разрушаться, является малое количество битума в асфальтобетонной смеси", – пояснил Берденов.

По его словам, в 2021 году подрядчик ТОО "Жайык Сити" построил 1 километр 300 метров дороги общей протяженностью 3,2 километра. Оставшиеся 1 километр 900 метров были завершены прошлой осенью.

Корреспондент "Уральской недели" несколько раз пытался связаться с руководителем ТОО "Жайык Сити" Мереке Молдагалиевым, но тот не ответил на звонок.



Источник: Tengrinews.kz
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