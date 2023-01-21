"Для мамы". Пронзительное письмо 12-летней казахстанки привело к настоящему чуду

Около двух лет назад в Уральске появился загадочный молодой человек, который регулярно помогает людям, пряча свое лицо за маской. На странице в Instagram парень удивляет Казнет видеоотчетами о добрых делах: он раздает деньги прохожим пенсионерам, покупает школьные принадлежности детям и даже помогает преобразиться бездомным.Однако на этот раз "Человек в маске" рассказал казахстанцам о совершенно чудесной истории, передает Tengri Lifestyle.В декабре прошлого года блогеру написала 12-летняя девочка. Просить о помощи она решила от безысходности: у ребенка гидронефроз левой почки, а у мамы - рак молочной железы. Женщине требуется операция - она уже два месяца прикована к кровати. Отца в семье нет."Деньги нужны и на лечение, и на нас уходит много средств. Прошу вас помочь и подарить нам новогоднее чудо. (...) Пишу эти строки со слезами на глазах, потому что очень хочу помочь маме, но не знаю как", - обратилась девочка.Получив письмо, 24-летний парень отправился в съемную времянку, где проживает маленькая семья. Здесь его встретили дети и мать, которая смогла поприветствовать гостя только лежа в кровати."Ваша дочка стала причиной того, что мы здесь оказались. И даст бог вы закроете кредиты и получите лечение", - обратился казахстанец.Уже в интервью нашему изданию парень рассказал, что после первой встречи вручил маме девочек конверт с деньгами для погашения кредита и на необходимое лечение."Все средства выделяются от собранных народом денег и от моего имени", - поведал он.На днях история получила продолжение - молодой человек снова отправился в гости к знакомой семье, чтобы вручить им ключи от квартиры."У меня есть для тебя еще один конверт. Как думаешь, что это такое? Это ключи от вашей собственной квартиры".Эмоции девочки, которой к 12 годам пришлось пройти по-настоящему взрослые трудности, словами описать непросто. Слезы, объятия и самое настоящее счастье.Как нам рассказал "Человек в маске", счастливая семья уже переехала из маленькой времянки в свою собственную квартиру. В видео можно увидеть, в каких хороших условиях будут жить мама и дочки. Молодой человек все еще поддерживает с ними связь.