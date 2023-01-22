Рабочие звонки от начальника в выходные - это законно в Казахстане?

Продолжительность рабочего дня прописана в трудовом контракте, однако нередко руководители продолжают ставить перед сотрудникам задачи и в нерабочее время, например, отвлекая звонками в выходной день. На вопрос о том, законны ли подобные действия, ответила юрист Надежда Гельдт. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.



Одним из главных принципов трудового законодательства является обеспечение права работника на труд (ст. 4 Трудового кодекса РК). Обычно график работы и выходные дни определяются в трудовом договоре, по закону работникам еженедельно предоставляются выходные дни.



С появлением мессенджеров коммуникация между людьми стала доступнее в разы. Теперь волнующий вопрос можно обсудить в любое время. Однако насколько правомерными можно считать звонки в свободное от работы время?



В данном случае возможны два варианта развития событий: в первом случае звонки приемлемы, если внутренние договоренности позволяют их. Второй случай – нарушение правил делового этикета. Например, если сотрудник не подписывал никаких инструкций и уведомлений о том, что он обязан быть на связи с руководителем 24 часа в сутки, он может игнорировать такие сообщения. И дать ответ на них в свое рабочее время.



"Во-первых, важно определить, что такое время отдыха. Это время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 1 Трудового кодекса РК). Во-вторых, важно понимать, что закон не предусматривает, как должен использовать работник свое время отдыха, Трудовой кодекс только определяет порядок его предоставления", – делится с нами эксперт.



Прямых запретов на звонки или сообщения в выходной день в законодательстве нет, так же как и обязательств работника отвечать в нерабочие дни. Согласно статье 22 Трудового кодекса РК работник имеет право на отдых. В свою очередь в соответствии со статьей 23 работодатель обязан соблюдать требования трудового законодательства РК, соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов, а значит, обеспечивать право сотрудников на выходные дни. Таким образом, работодатель обязан обеспечить право на отдых, а работник имеет право на отдых, а значит, сотрудники могут не отвечать на звонки и сообщения.



Но что делать, если работодатель установил в соглашении или в договоре обязанность быть на связи в выходные дни?



На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты РК Дуйсенова Т.Б., так, согласно пункту 2 статьи 10 Трудового кодекса положения соглашений сторон социального партнерства, коллективных, трудовых договоров, актов работодателей, ухудшающие положения работников по сравнению с трудовым законодательством РК, признаются недействительными и не подлежат применению.



"То есть, если работодатель закрепил в договоре обязанность работников быть на связи в выходные дни, это неправомерно, а значит, сотрудники имеют право оспорить данный пункт", – утверждает юрист.



Также отметим, что имеет значение, на какой телефон вы получаете сообщение. В теории сотрудник вправе отключить личный телефон, однако с корпоративным дела обстоят иначе. Нужно следовать четким правилам его использования, которые также прописаны в трудовом договоре.



Оптимальным вариантом является откровенный разговор. Важно объяснить начальству, что не всегда получается оперативно отвечать на сообщения в нерабочее время. Нередко бывают ситуации, когда руководитель отправляет сообщения, просто не задумываясь, чтобы не забыть о своем поручении.