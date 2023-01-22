В Алматы задержали двух мужчин с оружием в нетрезвом состоянии

В Медеуском районе ночью задержали двух мужчин в нетрезвом состоянии, разгуливавших по улице с обрезом, сообщает Zakon.kz.На пульт 102 поступил сигнал о том, что по адресу: Оспанова, 150, возле магазина ходят двое парней, у одного из которых в руках оружие.На место выехали несколько экипажей "Буран", которые обнаружили двух молодых парней в состоянии алкогольного опьянения. В руках у одного было незаряженное оружие. Мужчины были задержаны.На место вызвали дежурную группу и криминалистов, чтобы провести баллистический анализ. Также задержанные признались, что у них дома еще лежит двуствольное оружие.Задержанные рассказали, что взяли оружие "по приколу", им было интересно "с ним прогуляться".Были назначены соответствующие экспертизы, другие обстоятельства дела пока не разглашаются.