Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива

Совместным приказом министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя КНБ в стране продлили запрет на вывоз автомобильного топлива сроком на полгода, сообщает Zakon.kz.



Совместный приказ подписан 20 января 2023 года.



В документе изложено следующее:



Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих соответствующее направление вице-министров энергетики, финансов, внутренних дел и заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы.



Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



О планах продления запрета на вывоз топлива из Казахстана сообщалось 20 декабря 2022 года.



20 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Тогда премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны