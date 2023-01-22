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Меньше листка бумаги: малышку весом в 740 грамм выходили врачи в Кызылорде

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Меньше листка бумаги: малышку весом в 740 грамм выходили врачи в Кызылорде
© Photo : Кызылординский областной перинатальный центр
КЫЗЫЛОРДА, 22 янв — Sputnik. В Кызылординском областном перинатальном центре отметили значимое событие – домой выписали малышку Айдану, родившуюся с критически низким весом, и ее маму – Назерке Жаппасбаеву.

"Малышка родилась у своей мамочки на 23-й неделе беременности, вес ребенка при рождении составил 740 грамм, рост - 34 см, если уместно какое-то несложное сравнение, то при появлении на свет это был ребенок, который уместился бы на стандартном листе бумаги. Но за жизнь новорожденной боролся целый коллектив, а также её мама, и крошку выходили", - рассказали в роддоме.

Мама девочки рассказала, что в общей сложности они с дочкой провели в больнице 75 дней после родов, 51 из них - в отделении реанимации новорожденных, остальные - в отделении патологии новорожденных.
"Рождение девочки стало для нашей семьи большой радостью, - рассказывает Назерке Жаппасбаева. - Беременность у меня протекала хорошо, без осложнений. Но в 23 недели отошли воды и начались преждевременные роды. Айдана родилась с низким весом, но благодаря квалифицированным специалистам и опытным врачам выжила".

За два месяца врачи и медсестры привыкли к малышке и полюбили ее. За это время Айдана выросла и поправилась, на момент выписки из перинатального центра ее вес составлял 2 000 граммов.

"Ребенок родился с экстремально низкой массой тела, его состояние и дыхание были затруднены, - рассказали в отделении патологии новорожденных. – Но сильные материнские чувства и опыт медиков, уже имеющийся у наших специалистов, сыграли свою роль. Айдана подросла и здорова".


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 19:58
и в Актауродилась девочка-гигант с весом почти 6 килограммов hypnosis
https://www.lada.kz/aktau_news/society/108074-v-aktau-rodilas-devochka-gigant-s-
vesom-pochti-6-kilogrammov.html
 
 

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