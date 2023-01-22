Меньше листка бумаги: малышку весом в 740 грамм выходили врачи в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА, 22 янв — Sputnik. В Кызылординском областном перинатальном центре отметили значимое событие – домой выписали малышку Айдану, родившуюся с критически низким весом, и ее маму – Назерке Жаппасбаеву.



"Малышка родилась у своей мамочки на 23-й неделе беременности, вес ребенка при рождении составил 740 грамм, рост - 34 см, если уместно какое-то несложное сравнение, то при появлении на свет это был ребенок, который уместился бы на стандартном листе бумаги. Но за жизнь новорожденной боролся целый коллектив, а также её мама, и крошку выходили", - рассказали в роддоме.



Мама девочки рассказала, что в общей сложности они с дочкой провели в больнице 75 дней после родов, 51 из них - в отделении реанимации новорожденных, остальные - в отделении патологии новорожденных.

"Рождение девочки стало для нашей семьи большой радостью, - рассказывает Назерке Жаппасбаева. - Беременность у меня протекала хорошо, без осложнений. Но в 23 недели отошли воды и начались преждевременные роды. Айдана родилась с низким весом, но благодаря квалифицированным специалистам и опытным врачам выжила".



За два месяца врачи и медсестры привыкли к малышке и полюбили ее. За это время Айдана выросла и поправилась, на момент выписки из перинатального центра ее вес составлял 2 000 граммов.



"Ребенок родился с экстремально низкой массой тела, его состояние и дыхание были затруднены, - рассказали в отделении патологии новорожденных. – Но сильные материнские чувства и опыт медиков, уже имеющийся у наших специалистов, сыграли свою роль. Айдана подросла и здорова".