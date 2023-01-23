Врачи рассказали о состоянии выживших в жутком ДТП в Павлодарской области

В Управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали о состоянии пострадавших людей в жуткой дорожной аварии на трассе Павлодар - Кызылорда, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации медиков, двое сбитых мужчин находятся в реанимации.
"В отделение реанимации и интенсивной терапии горбольницы Экибастуза госпитализированы мужчины 1979 и 2004 годов рождения. У обоих пациентов политравма. Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщили в региональном Управлении здравоохранения.
В этой же больнице в отделении травматологии находятся еще двое пострадавших: 17-летний парень и 28-летний мужчина. Их состояние средней степени тяжести.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ДТП пострадали шесть человек. Среди них также молодые парень и девушка, которые отказались от госпитализации.
Ранее в МВД сообщили, что авария с участием ВАЗ-2110, Toyota Camry и Mercedes-Benz GL 450 произошла накануне на 1293-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда.
В ДТП погиб 25-летний водитель автомашины ВАЗ-2110. Страшные кадры аварии появились в соцсетях: несколько человек стоят возле перевернувшегося автомобиля, в этот момент их на скорости сбивает внедорожник.
Погибшим оказался водитель сервиса такси. По сообщениям очевидцев, мужчина после первой аварии выжил, он помогал, бегал, останавливал машины, предупреждал, чтобы они не врезались в перевернутый автомобиль. В результате он погиб после наезда внедорожника.
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