Ситуацию с луком в Казахстане объяснил вице-премьер

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин высказался о ситуации с луком в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Жумангарин отметил, что лук стал стал очень востребованным из-за похолодания в странах, где он постоянно производился.



"Это Узбекистан, Пакистан, Россия. Цена на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане достигает 350 тенге. У нас, вы знаете, он тоже повысился, местами до 170 тенге. Притом, естественно, мы не можем сейчас допустить ситуацию, чтобы в стране наступил дефицит продукта, который у нас на сегодня есть", - сказал Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.





По его словам, межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой деятельности приняла решение на три месяца ввести запрет на экспорт лука.



"По-хорошему нам надо где-то 30 тысяч тонн лука в месяц. Три месяца - это 90 тысяч тонн. Как показывает практика, за это время мы не сможем найти, каким образом был вывезен лук. Есть подозрения, что он вывозится в том числе и по серым схемам из Казахстана. Поэтому, просто чтобы обеспечить, я разговаривал непосредственно с руководителями Пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов, мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность снабжения у казахстанских потребителей была", - пояснил заместитель премьера.



Кроме того, Министерство торговли и интеграции заключает контракты на ранний лук.



"То есть этого лука нам хватит до апреля. Мы заключили первые договоры с Таджикистаном на поставку 3 тысяч тонн раннего лука. В схеме поставки раннего лука участвуют наши крупнейшие торговые сети", - добавил Жумангарин.



Он также высказался о ценах и недопущении спекуляции на рынке.



"Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить, чтобы у нас был лук, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, если сейчас решение комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать. Пока действуют спекулятивные настроения. На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей, они с большим трудом контрактуются по луку, потому что аграрии не хотят его продавать. Они хотят его продавать по более высокой цене. Вы понимаете, к чему это приведет. Продавать по более высокой цене - это либо цена на внутреннем рынке будет расти, либо нам надо открывать экспорт. Мы сейчас не можем этого сделать, иначе мы останемся с дефицитом, как в прошлом году это было с морковью или когда у нас на картошку цена поднималась до 700 тенге. Мы не можем сейчас себе этого позволить", - пояснил Жумангарин.



По его словам, меры, которые были приняты по новой оборотной схеме, позволяют "уверенно смотреть в будущее". Однако определенное повышение цен на лук, возможно, состоится.



"У нас достаточно так называемого борщевого набора на сегодняшний день, чтобы спокойно пройти этот период высокой инфляции вплоть до апреля. В апреле нам придется везти, но мы уже законтрактовались с Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. И у нас есть финансовые ресурсы, чтобы это сделать. Определенное повышение, наверное, стоит ожидать. Прогнозы я давать не могу, вопрос этот достаточно субъективный", - заключил он.

