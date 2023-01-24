Казахский язык: впервые экзамен в школах станет ежегодным с 2024 года

Ежегодный итоговый экзамен по казахскому языку планирует ввести министерство просвещения, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Соответствующий проект изменений в приказ министра опубликован на портале "Открытые НПА".



"С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету "Казахский язык" в школах с казахским языком обучения и по предмету "Казахский язык и литература" в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8 классы), общего среднего (10 класс) образования", – говорится в пояснительной записке к документу.



Согласно проекту, экзамен будет проходить в конце учебного года для оценки следующих навыков:



аудирование,

говорение,

чтение,

письмо.



"Также проект приказа определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности", - отмечается в документе.

Время проведения экзамена будут определять педагогический совет организации образования, задания составляются педагогами с соблюдением принципов академической честности и утверждается администрацией организации образования.



"Итоговая оценка по предметам "Казахский язык", "Казахский язык и литература" выставляется на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому", – указано в сообщении.



Для претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании "Алтын белгі" исключат норму о проведении итоговой аттестации по предмету "Алгебра и начала анализа" на базе филиалов АОО "НИШ", отмечается в проекте приказа.



Также ведомство обсуждает возможность проводить оценивание учеников через предоставление комментариев, так как первоклассникам не выставляют оценки. Так родители смогут отслеживать освоение учебных программ.



Документ доступен для публичного обсуждения до 3 февраля на портале "Открытые НПА".