Могут ли в Казахстане уволить с работы за татуировки и пирсинг?

Для многих татуировки, пирсинг и другие способы визуального самовыражения давно стали частью идентичности. При этом и лояльность работодателей к бодимодификациям сотрудников заметно выросла. Но все еще остаются сферы, где похвастаться рисунком на теле нельзя, иначе рискуешь расположением начальства или даже должностью. В HeadHunter разобрались, в каких отраслях можно выглядеть посмелее, а где лучше придерживаться строгих правил, передает ИА «NewTimes.kz».
Человеку с любовью к росписи по телу и нестандартным проколам точно подойдет работа в сфере креативных профессий. Отчасти потому, что среди работодателей этой среды немало миллениалов. А они часто и сами открыты ко всему прогрессивному и считают важным выражать внутренний мир внешними атрибутами. Право отличаться, которое признает за ними работодатель, сотрудники ценят. По их мнению, это создает особую безопасную зону, комфорт и атмосферу доверия на работе.
Есть свои плюсы и для бизнеса в этом — необычный образ кого-то из персонала может стать визитной карточкой компании и привлечь больше клиентов.
Однако далеко не во всех компаниях лояльны к тату. Немало руководителей уверены, что лучше придерживаться правил, которые диктует их сфера занятости, и не ослаблять положений о внешнем виде. На госслужбе, в медицинских учреждениях, в банках, страховых и других структурах, коллективы которых привыкли ко всему строго официальному, зачастую не может быть и речи о таких вольностях, как татуировка, выглядывающая из-под блузки, или кольцо в носу.
Разорвать с вами трудовые отношения конкретно из-за изображений на коже или серьги в носу работодатель не вправе. Тем более если вы согласны пойти на уступки и в рабочее время прятать все это. Однако если вы непримиримы и для вас принципиально оставлять все эти детали на виду, могут возникнуть сложности. Когда в компании существуют локальные нормы, частью которых является дресс-код и запрет на пирсинг и татуировки, ваше поведение может считаться нарушением внутреннего трудового распорядка. А за это вполне можно получить дисциплинарное наказание. Несколько таких и могут послужить причиной увольнения.
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