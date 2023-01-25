Легализация авто: около 900 человек получили казахстанские номера

Около 900 автовладельцев легализовали автомобили, привезенные из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
В полиции отметили, что 25 января завершается третий день легализации иностранных авто.
"В настоящее время предварительно одобрено 13 тысяч заявлений. 879 человек успешно легализовали свои транспортные средства. Им выданы казахстанские техпаспорта и государственные номерные знаки", - сообщили в МВД.
Напомним, в Казахстане стартовала легализация иностранных авто.
Подать заявку на легализацию можно:
- через портал электронного правительства е-gov.kz; - через приложения банков второго уровня; - в центрах обслуживания населения (ЦОНы).
По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.
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