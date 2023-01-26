Казахстанцы в шоке от цен на подгузники и детское питание

@karim_asylbekov Космичесңие цены на детское питание и памперсы, я в шоке ♬ оригинальный звук - Дядя Карим

В TikTok распространяется видео с реакцией на стоимость детских товаров в супермаркете, передает ИА «NewTimes.kz».Блогер в шоке с цен на детское питание и подгузники.«Смотрите, родные, детская смесь ― 6-12 тыс тенге, маленькая пюре «Агуша» ― 785 тенге, это сколько таких надо? Каша овсяная ―1089, памперсы от 8-12 тыс тенге», ― показывает автор ролика.В комментариях поддержали блогера:«Хотелось родить еще, но после таких цен не собираюсь мучить ребенка», «Неудивительно, что молодежь не особо рвется строить семьи и заводить детей», «Зарплата 130 тыс, таких 10 банок и все».Ранее в одном из столичных магазинов установили серийного вора детских подгузников и бытовой химии. Им оказался 19-летний астанчанин. Видеокамеры запечатлели кражи, которые совершал юноша. Так, в дневное время молодой человек заходил в магазин и беспрепятственно выносил упаковки подгузников, детского питания и кассет для бритвенных станков.В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража».