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Казахстанцы в шоке от цен на подгузники и детское питание

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Казахстанцы в шоке от цен на подгузники и детское питание
Кадр из видео
В TikTok распространяется видео с реакцией на стоимость детских товаров в супермаркете, передает ИА «NewTimes.kz».

Блогер в шоке с цен на детское питание и подгузники.

«Смотрите, родные, детская смесь ― 6-12 тыс тенге, маленькая пюре «Агуша» ― 785 тенге, это сколько таких надо? Каша овсяная ―1089, памперсы от 8-12 тыс тенге», ― показывает автор ролика.

В комментариях поддержали блогера:

«Хотелось родить еще, но после таких цен не собираюсь мучить ребенка», «Неудивительно, что молодежь не особо рвется строить семьи и заводить детей», «Зарплата 130 тыс, таких 10 банок и все».

Ранее в одном из столичных магазинов установили серийного вора детских подгузников и бытовой химии. Им оказался 19-летний астанчанин. Видеокамеры запечатлели кражи, которые совершал юноша. Так, в дневное время молодой человек заходил в магазин и беспрепятственно выносил упаковки подгузников, детского питания и кассет для бритвенных станков.

В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража».

@karim_asylbekov

Космичесңие цены на детское питание и памперсы, я в шоке

♬ оригинальный звук - Дядя Карим


Источник: newtimes.kz
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