Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова

Скончалась депутат Сената Гульмира Каримова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 45-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз - анафилактический шок", - сообщили в Сенате.



Депутаты и аппарат Сената Парламента приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны.



Она стала депутатом Сената от Северо-Казахстанской области по итогам прошедших в январе выборов. ЦИК зарегистрировал Каримову сенатором 25 января.



В 1998 году Гульмира Каримова окончила Северо-Казахстанский государственный университет по специальности "учитель начальных классов", в 2008 году - Кокшетауский университет по специальности "финансы", в 2016 году - магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению “педагогическое образование”.



Свою трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов городской классической гимназии Петропавловска.



С 2006 года занимала должность заместителя директора по научно-методической работе.



С 2010 года работала директором средней школы-комплекса национального возрождения № 17.



С 2013 года являлась руководителем государственного учреждения "Отдел образования" Петропавловска.



В 2017 году назначена руководителем Управления образования акимата Северо-Казахстанской области.



С сентября 2021 года - председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.



Отметим, что недавно Гульмира Каримова объясняла казахстанцам изменения, связанные с последним звонком.

