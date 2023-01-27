Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова

Скончалась депутат Сената Гульмира Каримова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 45-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз - анафилактический шок", - сообщили в Сенате.
Депутаты и аппарат Сената Парламента приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны.
Она стала депутатом Сената от Северо-Казахстанской области по итогам прошедших в январе выборов. ЦИК зарегистрировал Каримову сенатором 25 января.
В 1998 году Гульмира Каримова окончила Северо-Казахстанский государственный университет по специальности "учитель начальных классов", в 2008 году - Кокшетауский университет по специальности "финансы", в 2016 году - магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению “педагогическое образование”.
Свою трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов городской классической гимназии Петропавловска.
С 2006 года занимала должность заместителя директора по научно-методической работе.
С 2010 года работала директором средней школы-комплекса национального возрождения № 17.
С 2013 года являлась руководителем государственного учреждения "Отдел образования" Петропавловска.
В 2017 году назначена руководителем Управления образования акимата Северо-Казахстанской области.
С сентября 2021 года - председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.
Отметим, что недавно Гульмира Каримова объясняла казахстанцам изменения, связанные с последним звонком.
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