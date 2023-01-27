Шокирующие последствия похода в салон красоты показала алматинка

Алматинка рассказала в TikTok о несчастном случае, который произошел с ней в одном из салонов красоты города, передает Tengri LifeStyle.



По словам экс-члена национальной сборной по фехтованию 20-летней Виктории Зиновой, она пришла в салон, чтобы покрасить волосы, не ожидая, что у нее может возникнуть сильнейшая аллергическая реакция. Девушка добавляет, что мастер не предупредила ее о рисках и не провела тест на аллергию.



Пугающий ролик активно комментируют пользователи TikTok, отмечая с ужасом, что у них теперь "плюс одна фобия". Видео, к слову, уже посмотрели более двух миллионов раз.



"Первый раз такое вижу. Берегите себя", "Мой страх", "Было то же самое после выпрямления волос", "У моей мамы тоже аллергия на краску", - пишут пользователи соцсети под постом.



Урон здоровью



Виктория решила рассказать о том, как столкнулась с отеком Квинке из-за краски для волос, чтобы предупредить девушек, которые пользуются услугами окрашивания в салоне или дома.



"Как я поняла по комментариям девушек, такое случается довольно часто. Сделала это видео для того, чтобы его увидели мастера салонов. Важно не забывать делать тест-пробу перед окрашиванием. Мне, к сожалению, его не сделали. А ведь это довольно популярный салон в нашем городе. После обращения к ним с претензией они заблокировали мой контакт", - отмечает она.



Девушка подчеркивает, что почти месяц она восстанавливалась после аллергического шока.



"Полное восстановление заняло около месяца, так как случай тяжелый. Это сильно сказалось на моем здоровье, много побочных явлений. Самое тяжелое - это зрение, которое упало очень сильно и продолжает снижаться", - говорит она.



Виктория благодарна родным, которые все это непростое время ее поддерживали.



"Думаю, видео вызвало такой отклик, так как эти кадры сами по себе ужасающие. В комментариях огромное количество девушек написали, что сталкивались так или иначе с такой ситуацией. Надеюсь, что своим видео я кому-то помогу и предостерегу от подобного", - добавляет спортсменка.



Аллерголог предупреждает



Казахстанский врач-аллерголог Үміт Ибадуллаева в беседе с корреспондентом Tengri Lifestyle напоминает, что колористы (парикмахеры) должны проводить перед покраской волос тест на аллергическую реакцию за два дня до процедуры.



"Так как в краске могут содержаться вредные химические вещества, пигменты, которые обеспечивают окрашивание, окислитель. Поэтому необходимо перед покраской волос выполнять аллергическую пробу за 48 часов до ее нанесения, чтобы избежать аллергической реакции и проверить, подходит ли краска для окрашивания. Так как могут быть тяжелые осложнения, в том числе с летальным исходом", - резюмирует врач.

