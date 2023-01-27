80-летние пенсионеры сыграли свадьбу в доме престарелых Шымкента

Любовная мелодрама развернулась в доме престарелых Шымкента, - передает Almaty.tv.



Там влюбленная пара, жениху 80 лет, а невесте 83 года, сыграла свадьбу. В центре социальных услуг для пожилых молодоженов организовали небольшой "үйлену-той". О романтической истории, которая, в очередной раз доказывает, что любви все возрасты покорны.



Романтические свидания, признания в любви и прекрасные цветы - всё это история Кашымбека Мусакулова и Салтанат Ешанкоджаевой. Пожилые молодожёны познакомились в шымкентском доме престарелых. Сюда жених попал два года назад, когда решил уйти из дома, чтобы не мешать детям. Здесь он встретил новую любовь - Салтанат, которая живет в этом учреждении 10 лет.



«Если есть уважение, любовь обязательно должна быть. Из-за непогоды не могли выходить. Теперь думаем съездить в город, в ресторан», - сказал постоялец специализированного центра для оказания социальных услуг № 2 Кашымбек Мусакулов.



«Я там сидела, он подошел и говорит, ты мне нравишься. А я ему: «Так я же старше тебя!» На что он ответил, ничего страшного поделим твой возраст по полам», - сказала постоялица специализированного центра для оказания социальных услуг № 2 Салтанат Ешанкоджаева.



Невеста долго не соглашалась, но настойчивый романтик своего добился. Сейчас влюблённые живут отдельно. Но свои отношения решили узаконить. Это далеко не первая история любви - делятся сотрудники центра. Но до свадьбы дело доходило не у всех. Чаще всего пожилые постояльцы отказываются от такой идеи. Сейчас в учреждении живут 167 человек и их количество с каждым годом снижается.



«В этом году получилось так, что 6 человек, которых сдали дети, их забрали к себе домой. Если раньше много, кто сдавал своих родителей, то их число сегодня уменьшилось», - сказал сотрудник специализированного центра оказания социальных услуг № 2 Дашти Каримов.



Для постояльцев в центре созданы все условия. Но он никогда не заменит родной дом и тех, кто в нём. О чём специалисты часто напоминают детям, которые привозят сюда своих пожилых родителей.



Тина Кудайберген, Абзал Турабеков, Телеканал "Алматы", Шымкент.

