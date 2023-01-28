Сотрудники Комитета лесного хозяйства изобличены в коррупции

Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении генерального директора государственного национального парка Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, передает Tengrinews.kz.



Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ряда его подчиненных, а также руководителя Управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток.



По данным Антикор, в настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания.



Сообщается, что расследование продолжается, а иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.