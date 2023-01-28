Родных погибшего в годы ВОВ казахстанца ищут поисковики

Родных и близких погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата ищут поисковики, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказали в павлодарском поисковом исследовательском отряде "Майдан жолы", за помощью в поиске родственников Ивана Максимовича Колганова обратились российские коллеги.



Бойцы отряда "Важинский поисковик" нашли прах солдата еще осенью 2018 года в районе села Шеменичи Подпорожского района Ленинградской области. Останки находились в ранее неизвестном захоронении, где обнаружили еще около 40 воинов. Как рассказал командир отряда Юрий Шершнев, это не воинское захоронение. Солдат просто стащили в ближайшую воронку и наспех прикопали, так называемый сброс. И только при одном из погибших нашли смертный медальон", - говорит командир отряда "Майдан жолы" Александр Шитов.



По его словам, останки бойцов позже перезахоронили со всеми почестями на Важинском братском кладбище, а вкладыш найденного медальона удалось прочесть лишь недавно.



"Состояние вкладыша плохое. Специалисты МВД пытались помочь, но прочитать не смогли. Разобрать запись медальона смог небезызвестный в поисковых кругах Евгений Халамов. Так стало известно, что среди погибших наш земляк из СКО Иван Максимович Колганов. Просим родных откликнуться. Будем рады любой помощи и содействию в поиске семьи бойца", - отметил Шитов.



Из донесения о безвозвратных потерях следует, что казахстанец служил сапером. Родился он в 1907 году в селе Котиловка (Качиловка) Ояртавского (Ачртавского) района Северо-Казахстанской области. Там же он жил с супругой Марфой Ивановной Колгановой.



По данным ОБД "Мемориал", на фронт его мобилизовал Октябрьский РВК Октябрьского района. Последним местом службы значится 598-й отдельный саперный батальон, 314-я стрелковая дивизия.



Погиб в апреле 1942 года. Сообщается, что первично был захоронен на кладбище деревни Тененичи Лодейнопольского района Ленинградской области.