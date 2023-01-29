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Пожар произошел на Шымбулаке

Просмотров:533 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Пожар произошел на Шымбулаке
Кадр из видео
Пожар произошел на Шымбулаке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео пожара на высокогорном курорте Алматы в редакцию отправили очевидцы.

На кадрах видно, что горение происходит около ресторана Оblaka resto bar.

В МЧС рассказали, что о пожаре стало известно 29 января в 05.30 в Алматы.

"Произошло загорание 3-х этажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 квадратных метров (3200 м над уровнем моря).

Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны.

В 08.05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь 800 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.

Шымбулак - это горнолыжный курорт на хребте Заилийском Алатау (базовая площадка на высоте 2260 метров над уровнем моря), расположенный в часе езды от Алматы.



Источник: Tengrinews.kz
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