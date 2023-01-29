Пожар произошел на Шымбулаке, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео пожара на высокогорном курорте Алматы в редакцию отправили очевидцы.На кадрах видно, что горение происходит около ресторана Оblaka resto bar.В МЧС рассказали, что о пожаре стало известно 29 января в 05.30 в Алматы."Произошло загорание 3-х этажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 квадратных метров (3200 м над уровнем моря).Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны.В 08.05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь 800 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.Шымбулак - это горнолыжный курорт на хребте Заилийском Алатау (базовая площадка на высоте 2260 метров над уровнем моря), расположенный в часе езды от Алматы.