Президент Токаев раскритиковал "особые" условия для известных стройкомпаний

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о непрозрачности выделения земельных участков для строительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"В уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний", - рассказал Токаев на совещании по вопросам развития столицы.



По словам Главы государства, этот процесс должен быть полностью открытым.



"Землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом", - сказал Президент.