Пришло время прекратить строить дома без паркингов - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы высказался о проблеме нехватки парковок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Другой немаловажный вопрос - строительство домов без паркингов. Уже стало небезопасно отпускать детей на улицу - дворы заставлены машинами.



Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю правительству принять конкретные меры. Также в районе Дома министерств не хватает парковочных мест. Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это, несомненно, создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов", - заявил Токаев.



Глава государства предложил два участка в Астане для строительства многоуровневых парковок.



"При этом между Генеральной прокуратурой и зданием "Жусан банка" имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант - территория за зданием Верховного суда. Поручаю правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков", - сказал Президент.