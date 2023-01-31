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Пришло время прекратить строить дома без паркингов - Токаев

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Пришло время прекратить строить дома без паркингов - Токаев
Фото:elements.envato.com
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы высказался о проблеме нехватки парковок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Другой немаловажный вопрос - строительство домов без паркингов. Уже стало небезопасно отпускать детей на улицу - дворы заставлены машинами.

Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю правительству принять конкретные меры. Также в районе Дома министерств не хватает парковочных мест. Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это, несомненно, создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов", - заявил Токаев.

Глава государства предложил два участка в Астане для строительства многоуровневых парковок.

"При этом между Генеральной прокуратурой и зданием "Жусан банка" имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант - территория за зданием Верховного суда. Поручаю правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков", - сказал Президент.


Источник: tengrinews.kz
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