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Сокращать учебный год в школах Казахстана всё-таки не будут

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Сокращать учебный год в школах Казахстана всё-таки не будут
Иллюстративное фото
Вопрос о сокращении учебного года для казахстанских школьников в Министерстве просвещения не рассматривается, пишет Qostanay.TV со ссылкой на МИА Казинформ

«Этот вопрос не рассматривается. Мы в начале учебного года информировали родителей, наших детей о том, что в этом году учебный год длится 36 недель. Учебные планы, учебные программы, календарно-тематическое планирование составлено на то количество дней для того, чтобы выполнить государственный образовательный стандарт и требование образовательных программ. Поэтому такой вопрос не стоит», — разъяснила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В прошлом году в ведомстве приняли решение о сокращении летних каникул и продлении учебного года до 31 мая. Летние каникулы продлятся 92 дня — с 1 июня по 31 августа.

Последний звонок школьники страны будут отмечать 1 июня.


Источник: qostanay.tv
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