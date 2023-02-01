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Льготные автокредиты: где и когда можно подать заявку

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Льготные автокредиты: где и когда можно подать заявку
Иллюстративное фото
В Казахстане запустят пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прием заявок запустят 6 февраля в 10:00 по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz. Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь компьютер, электронную цифровую подпись (ЭЦП), интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем. Зарегистрироваться на платформе можно будет только с территории Казахстана.

Данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю в обязательном порядке нужно будет ввести только номер телефона, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Факт регистрации заявки заявитель сможет проверить на сайте через "Личный кабинет".

Как заявил заместитель главы Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, заявка отклоняется в случае, если заявитель уже получил автокредит в рамках программы и имеет актуальную заявку на платформе.

По его словам, все процедуры по получению кредита и авто необходимо завершить в течение 60 календарных дней, начиная с 6 февраля. После получения подтверждения об успешной регистрации на сайте, заявителю необходимо будет обратиться в автосалон для получения счета на оплату и потом идти в банки-участники программы.

Условия программы льготного автокредитования остаются неизменными:

сумма финансирования - не более 10 миллионов тенге;
срок финансирования - не более 7 лет;
первоначальный взнос - от 0 процентов;
стоимость 1 автомобиля - не более 15 миллионов тенге.

"Одним из основных условий в программы является то, что один человек может получить кредит не чаще чем раз в два года. По нашей программе невозможно получить шесть авто. Платформа не пропустит, и до этого таких случаев не было. Если вы получили авто, нужно подождать два года, чтобы получить следующий", - сообщил Ринат Гаппаров.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщал, что порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить.


Источник: tengrinews.kz
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