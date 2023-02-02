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«Цены взлетят»: казахстанцев предупредили о подорожании авто на фоне легализации

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 11:05
«Цены взлетят»: казахстанцев предупредили о подорожании авто на фоне легализации
Фото: auto.today
Кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами может привести к повышению цен на вторичный автопарк в стране. Уже сейчас стоимость растаможенных машин выросла вдвое. Специалисты говорят, это дело рук спекулянтов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на otyrar.kz.

Казахстанцы, которые легализовали купленные за рубежом автомобили, уже продают их втридорога. Так, к примеру, на сайтах уже стали появляться объявления о продаже праворульных автомобилей с казахстанскими номерами.

Цены на такие легализованные авто на порядок выше нерастаможенных. Так, стоимость бывшей в эксплуатации Тойота альфард 2006 года выпуска с трехлитровым двигателем и коробкой автомат стоит 7 миллионов 800 тысяч тенге, тогда как такой же автомобиль с правым рулевым управлением на казахстанских номерах стоит уже 12 миллионов 500 тысяч тенге. И таких объявлений – десятки.

По словам специалистов, это дело рук спекулянтов, которые завезли большие партии автомобилей с иностранными номерами с целью перепродажи. Попали под программу легализации, заплатили за нее 200 тысяч тенге, а цену на машину затем подняли вдвое. Из-за таких спекуляций цены на автотранспорт в стране могут вырасти.

«От 15 до 50 % прогнозирую, что взлетят цены на некоторые машины, потому что цена нерастаможенного минивена – 5 миллионов, а растаможенный стоит уже 12 миллионов. Даже если учесть все эти сборы, даже если 2 миллиона заплатить за утильсбор, который официальный, цена взлетела на 50%», - говорит руководитель Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов.

Тем автомобилям с иностранными номерами, которые не подпадают под программу легализации, с 1 июля на дорогах страны ездить будет запрещено, пока владельцы не оплатят все госпошлины и утилизационный сбор.

Ранее мы писали о том, почему поднимутся цены и на другие авто на «вторичке», как быстро это произойдет и что будет со страховками на иностранные машины.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 12:04
За последние 5 лет цены на авто и так выросли как минимум в два раза.

Хотя, сказать по правде и количество авто так же выросло. В воскресенье утром выходишь - друг на друге стоят во дворах.
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 11:38
Эти горе "специалисты" сами являются спекулянтами на рынке авто. Видать они не изучали по экономике, что такое конъюнктура рынка. При увеличении предложении спрос падает, соответственно, цена на них падает, и наоборот. Чтобы спекулятивным методом поднять цены на авто, эти "специалисты" могут рассказать все что угодно. Быть может с десятки таких объявлении и имеются в СМИ, но, весь вопрос в том, смогут ли они продать за указанную цену свои авто??? Вполне могут быть и заказными объявлениями вот таких вот "специалистов".
 
 

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