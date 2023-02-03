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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Третье село в СКО отказалось от алкоголя

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Третье село в СКО отказалось от алкоголя
Фото из открытых источников
Село Ковыльное Северо-Казахстанской области стало непьющим. Это уже третье село региона, где полностью отказались от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

В Ковыльном совсем не продают алкоголь, его даже не завозят в деревню, говорят местные жители. Непьющим село стало 15 лет назад, рассказывает Первый канал "Евразия".

За годы трезвости в Ковыльном не осталось преступности и выросло благосостояние села и всех его жителей.

"Вы знаете, живя в другом селе, ночью мы не могли во дворе даже флягу оставить. И первое время мы здесь все прятали со двора. Сейчас у нас все, даже дом открытый", — говорит жительница Ковыльного Светлана Гончаренко.

В Ковыльном 112 домов, село продолжает расти — здесь строят новые дома и ремонтируют новую дорогу. Средняя зарплата сельчан – 180 тенге, при этом хлеб стоит 90 за булку. А школьники бесплатно питаются между уроками.

- Во все дома подведена вода, тепло – в пределах пятидесяти процентов отопление в домах. В пределах 67 процентов установлена сантехника. Работают пекарня, столовая, баня, - сказал Серик Малаев, предприниматель.

Местный участковый отмечает, что преступность в Ковыльном нулевая.

- Преступления совершаются в большинстве случаев на почве алкогольного опьянения. В данном селе такого нет, на территории села установлено 130 камер, которые являются большим подспорьем в охране общественного порядка", — говорит участковый Даулет Молдахметов.

В Кызылординской области также есть аул Жиделиарык, где нет алкоголя. За полтора года там не произошло ни одного преступления. В селе живут 518 семей, это более тысячи человек. Все они держат скот, ведь в сельской местности есть и посевы.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • xerox
 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 08:54
Хорошо что люди начали понимать, что алкоголь к добру не приведет. Чем дальше мы развиваемся, тем страшнее вред от него. Если раньше в селе, пьяница нес угрозу только у себя в избе. То современный алкоголик может задавить несколько людей на дороге, устроить экологическую катастрофу на заводе и т.д.
 
 

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