Павлодарка с синдромом Плюшкина не дает покоя соседям

Жительница Павлодара устроила в своей квартире настоящую свалку. Женщина несет в дом старые двери, разбитые окна, доски, одежду, еду. В итоге от этой добычи в доме завелись тараканы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на astana.tv.Жильцы неоднократно жаловались во все инстанции. Хранительницу мусора, по их словам, даже принудительно лечили в психоневрологической больнице, но ситуация повторяется.60-летняя вдова проживает с дочерью с инвалидностью. Она когда-то работала дворником. По словам соседей, с работой она не справилась и ее уволили. Речь у женщины несвязная. Но удалось выяснить, что из мусора она хочет сделать ремонт в квартире.«Я ценное возьму, хорошее. Вот линолеум, вот эту шубу я нашла на мусорке. Все было порвано. Я сама зашивала», ― говорит павлодарка.Последний улов – нерабочий плазменный телевизор. Она надеется сдать его на запчасти. К ней неоднократно приходили волонтеры, предлагали свою помощь в уборке. Согласились даже привезти хорошую мебель, но женщина от помощи отказывается. Жители дома от такого соседства не знают куда деваться. Говорят, из-за мусора дом заполонили вонь и тараканы.«Она как на работу, знаете. Она утром выходит, причем очень рано. Обходит все, наверное, дворы близлежащие. И то, что на мусорках люди выбрасывают, она там шарится, и все несет домой. Начиная продуктами, и заканчивая вещами. Такая бывает вонь, это вообще невыносимая. Тараканы – это тоже страшное дело», ― рассказывает жительница дома.Врачи говорят, определить в стационар или поставить на учет женщину с синдромом Плюшкина просто так не могут. Нужен сигнал от родственников, соседей или полиции. Агрессивная и самостоятельная терапия в виде недобровольного наведения порядка может еще больше усугубить ситуацию.«Синдром Плюшкина – это вид навязчивого поведения. Он может быть в структуре очень многих психических расстройств. Это может быть и черта характера, например, у молодого человека, а с возрастом она может усугубиться. И бережливость может превратиться в синдром Плюшкина. Это может быть, как симптом такого заболевания, как шизофрения. Это может быть симптомом развития именно старческого слабоумия», ― говорит замруководителя по психиатрической службе центра психического здоровья по Павлодарской области Виктория Ефимова.К проблеме не раз подключались и полицейские. Стражи порядка вели беседы с женщиной, вызывали ее в участок. Но и это не помогло.Социальная служба тоже не может вмешаться в дела этой семьи. Для этого мать и дочь должны быть признаны недееспособными. А этот статус можно получить только по решению суда.