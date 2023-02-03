Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.92 KZT
  • €1 = 505.77 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Павлодарка с синдромом Плюшкина не дает покоя соседям

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Павлодарка с синдромом Плюшкина не дает покоя соседям
Кадр из видео
Жительница Павлодара устроила в своей квартире настоящую свалку. Женщина несет в дом старые двери, разбитые окна, доски, одежду, еду. В итоге от этой добычи в доме завелись тараканы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на astana.tv.

Жильцы неоднократно жаловались во все инстанции. Хранительницу мусора, по их словам, даже принудительно лечили в психоневрологической больнице, но ситуация повторяется.

60-летняя вдова проживает с дочерью с инвалидностью. Она когда-то работала дворником. По словам соседей, с работой она не справилась и ее уволили. Речь у женщины несвязная. Но удалось выяснить, что из мусора она хочет сделать ремонт в квартире.

«Я ценное возьму, хорошее. Вот линолеум, вот эту шубу я нашла на мусорке. Все было порвано. Я сама зашивала», ― говорит павлодарка.

Последний улов – нерабочий плазменный телевизор. Она надеется сдать его на запчасти. К ней неоднократно приходили волонтеры, предлагали свою помощь в уборке. Согласились даже привезти хорошую мебель, но женщина от помощи отказывается. Жители дома от такого соседства не знают куда деваться. Говорят, из-за мусора дом заполонили вонь и тараканы.

«Она как на работу, знаете. Она утром выходит, причем очень рано. Обходит все, наверное, дворы близлежащие. И то, что на мусорках люди выбрасывают, она там шарится, и все несет домой. Начиная продуктами, и заканчивая вещами. Такая бывает вонь, это вообще невыносимая. Тараканы – это тоже страшное дело», ― рассказывает жительница дома.

Врачи говорят, определить в стационар или поставить на учет женщину с синдромом Плюшкина просто так не могут. Нужен сигнал от родственников, соседей или полиции. Агрессивная и самостоятельная терапия в виде недобровольного наведения порядка может еще больше усугубить ситуацию.

«Синдром Плюшкина – это вид навязчивого поведения. Он может быть в структуре очень многих психических расстройств. Это может быть и черта характера, например, у молодого человека, а с возрастом она может усугубиться. И бережливость может превратиться в синдром Плюшкина. Это может быть, как симптом такого заболевания, как шизофрения. Это может быть симптомом развития именно старческого слабоумия», ― говорит замруководителя по психиатрической службе центра психического здоровья по Павлодарской области Виктория Ефимова.

К проблеме не раз подключались и полицейские. Стражи порядка вели беседы с женщиной, вызывали ее в участок. Но и это не помогло.

Социальная служба тоже не может вмешаться в дела этой семьи. Для этого мать и дочь должны быть признаны недееспособными. А этот статус можно получить только по решению суда.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика